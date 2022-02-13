Где в Липецке отключат электричество и воду 14 февраля

14 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановый ремонт. Из-за этого с 10:00 и до окончания работ ограничат подачу холодной воды жителям дома №16 по улице П. Смородина.

Кроме того, в понедельник работу пройдут и на электрических сетях. Временно без электроэнергии останутся липчане по адресам:

- с 09:00 до 17:00 пр. имени 60-летия СССР, 24, 28, 30; ул. А.Г. Стаханова, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 31а, 23а, 25а; ул. Циолковского, 18.

- 09:00 до 15:00 ул. Ферросплавная, 3, 5, 7, 12, 12б, 9а, 8, 3а, 9, 4, 10; ул. Долгорукова, 3, 1, 4; ул. Артема, 13, 3; пр. Мира, 35А.

- с 09:00 до 16:00 ул. Подгоренская, вл. 4, 51.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220.