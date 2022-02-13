Три тысячи липчан поучаствовали в «Лыжне России»

В Липецке 12 февраля прошла юбилейная XL «Лыжня России». В районе базы отдыха «Алые паруса» на вышли около трёх тысяч человек.

Как рассказали в администрации города, для участников организовали три забега. Первый - для детей до десяти лет включительно. Затем состоялся костюмированный забег. Дед Мороз, Снегурочка, индеец, дракончик и персонажи различных мультфильмов и сказок пробежали 350 метров. Основным событием стал старт на основных дистанциях - пять и десять километров. В них поучаствовали и профессионалы, и любители.

Результаты:

Девушки

5 км

1. Алина Кочкина - 17:00,

2. Вероника Рыженкова – 17:10,

3. Полина Нестерова - 17:38.

10 км

1. Анастасия Телиличкина – 29:19

2. Ольга Глушкова – 35:10

3. Валерия Власова – 35:41

Мужчины

5 км

1. Дмитрий Малявин – 14:43,

2. Кирилл Скоморохов – 15:20,

3. Кирилл Кузьмин – 16:16.

10 км

1. Никита Савенко – 22:19,

2. Дмитрий Жданов – 22:20,

3. Андрей Пашин – 23:43.