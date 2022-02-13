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Происшествия13 февраля 2022 6:45

Липчанина осудят за преступления 20-летней давности

Он ответит за угон, кражу и незаконное пересечение границы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Следователи ОМВД по Становлянскому району окончили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в неправомерном завладении автомобилем, краже и незаконном пересечении границы.

Предварительное расследование закончили еще в 2001 году. Тогда силовики выяснили, что обвиняемый вместе с несовершеннолетним знакомым угнали машину в одном из населенных пунктов района, а затем похитили имущество из этого автомобиля. 17-летнего парня осудили 20 лет назад, а его взрослый напарник скрылся. Его удалось задержать только в конце прошлого года при попытке незаконно пересечь границу России.

- Мужчина пояснил, что после побега из России, на территории соседнего государства за совершение имущественного преступления он был осужден. После освобождения решил вернуться в родное село, - добавили в региональном УМВД.

В ближайшее время решение по уголовному делу 20-летней давности примет районный суд.