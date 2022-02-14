Четыре отделения пожарных тушили квартиру в Липецке

Пожар на улице Титова Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшие воскресенье, 13 февраля, в Липецке тушили две горящие квартиры. Первая загорелась утром в пятиэтажном доме № 9/3 на улице Титова. На место выезжали три отделения пожарных, спасатели и автолестница. К счастью, никто не пострадал, сгорели только вещи на площади 5 м2.

Позже, вечером, пожар случился в доме №56 на улице Депутатская, где подгорела еда. Среагировали также несколько отделений, обошлось без пострадавших.

Наиболее массовое реагирование было на тревожный сигнал о пожаре из областного туберкулезного диспансера на улице Адмирала Макарова – сигнал поступил поздно вечером, 11 февраля. На место выехали 9 отделений пожарных, спасатели и другие подразделения МЧС. Обошлось без серьезных последствий. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, произошло короткое замыкание без последующего горения.