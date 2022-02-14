В ДТП с автобусом под Липецком пострадала школьница

По данным ГИБДД региона, за три дня, с 11 по 13 февраля, на дорогах Липецкой области в 10 ДТП травмы получили 13 человек. Так 11 февраля в Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов 62-летний водитель внедорожника «Шеврле-Нива» влетел в грузовик «Даф». Мужчина на внедорожнике попал в больницу. Причина аварии – несоответствующая скорость.

Не обошлось без пострадавших подростков. 13 февраля в Добринке на улице Фрунзе 41-летняя женщина за рулем «Рено» въехала в стоящий ПАЗ. Травму получила 13-летняя пассажирка иномарки. Причина та же – несоответствие скорости.

Аварий только с механическим повреждением, где обошлось без пострадавших, за те же три дня зарегистрировали 69.