В Липецке гололед: более 30 машин спецтехники посыпают дороги

Из-за скачка температур Липецк превратился в каток Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 14 февраля, в Липецке гололед. Перепады температур привели к образованию наледи. По данным пресс-службы мэрии, самые проблемные места - тротуары.

На посыпку пешеходных зон вышли более 130 дворников и 15 малогабаритных машин и тракторов. Специалисты также обрабатывают дороги - около 20 машин посыпают проезжие части противогололедными материалами. Особое внимание уделают мостам, спускам, подъемам.

Кстати, за прошлую неделю в управлении благоустройства израсходовали более 1 600 пескосоляной смеси, около 270 тонн технической соли и 25 тонн реагента. Также с улиц Липецка продолжают вывозить снег. В планах на этот день - уборка на улицах Стаханова, Теперика, Механизаторов, Гагарина, проспектах 60-летия СССР и Мира, проезде Кувшинова, площадях Героев, Соборная, Театральная. За неделю специалисты убрали свыше 6,5 тысяч кубометров снега.