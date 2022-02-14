Мэр Липецка Евгения Уваркина заболела коронавирусом

Тест подтвердил у Евгении Уваркиной коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Коронавирус нагрянул в администрацию Липецка. У мэра города Евгении Уваркиной подтвердился COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм в этот понедельник, 14 февраля. Градоначальница сделала тест, и он оказался положительным.

- Хотя чувствую себя хорошо, перешла на дистанционную работу, чтобы никого не заразить, - сообщила Евгения Уваркина. - Надеюсь, что уже скоро смогу вернуться к обычной жизни. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким.

Напомним, что на прошлой неделе коронавирусом заболел губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, COVID-19 протекает у него в форме простуды. Пока глава области находится дома. Но уже на этой неделе он рассчитывал вернуться на работу.