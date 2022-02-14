Двое подростков заблудились холодной ночью в лесу под Липецком

Подростков искали по следам на снегу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Инцидент с заблудившимися подростками под Липецком произошел в пятницу вечером, 11 февраля. Тревожный сигнал поступил в службу спасения «112» в 21.31. Из сообщения следовало, что потерялись двое детей.

Как позже выяснилось, 16-летний подростки воспользовались услугами популярного сервиса такси, доехали до села Богородицкое и зачем-то отправились по морозу в темный лес, где окончательно заблудились. Сеть пропала, на смартфонах работал только сигнал SOS.

Искать детей немедленно выехали пожарные спасательной части №24, полицейские, автоинспекторы и местный житель, который хорошо ориентировался в том лесу. Начали с места, где таксист высадил подростков, нашли на снегу следы и пошли по ним.

Искать на машинах не получалось, техника увязала в снегу, поэтому идти пришлось пешком. Следы уводили поисковиков вглубь леса. Поиски длились несколько часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, замерзших и обессиленных подростков нашли уже за полночь. К счастью, оба были живы и здоровы. Их тут же передали полиции и скорой помощи.