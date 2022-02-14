Под Липецком почти месяц назад пропала 51-летняя женщина

В Липецкой области пропала женщина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 51-летнюю женщину. Беляева Вера Николаевна пропала 20 января. Последний раз ее видели в Хлевенском районе около проспекта Революции в селе Хлевное. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", женщина может быть дезориентирована. До настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 52-53 года, среднего телосложения.

Просьба ко всем, кто видел Веру Беляеву или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей". Или написать письмо на электронную почту организации: ppdlip@mail.ru