В Липецке весной высадят более миллиона цветов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году на клумбах Липецка появится около 1 млн однолетних и 10 тыс. многолетних растений. Рассада уже подрастает. В конце марта ее пикируют в более крупные кассеты и оставят в теплицах до момента высадки. За посевами ухаживают сотрудники "Зеленхоза".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы клумбы весь сезон радовали липчан, растения будут комбинировать по времени цветения - разные виды начнут распускаться попеременно. Трассы и широкие проспекты украсят яркие растения-одногодки, которые цветут почти полгода. Это агератум, петуния, целозия, львиный зев, колеус и другие цветы.

В парках и скверах высадят многолетние растения. Цветут они не так долго, зато у них красивая декоративная листва. Например, в парке "Европейский" можно будет встретить кровохлебку, лаванду, эхинацею, бадан, котовник, астру кустарниковую, очиток.