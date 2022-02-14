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Общество14 февраля 2022 16:25

В Липецке весной высадят более миллиона цветов

Проспекты украсят цветы-одногодки, а в парках появятся многолетние растения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке весной высадят более миллиона цветов

В Липецке весной высадят более миллиона цветов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году на клумбах Липецка появится около 1 млн однолетних и 10 тыс. многолетних растений. Рассада уже подрастает. В конце марта ее пикируют в более крупные кассеты и оставят в теплицах до момента высадки. За посевами ухаживают сотрудники "Зеленхоза".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы клумбы весь сезон радовали липчан, растения будут комбинировать по времени цветения - разные виды начнут распускаться попеременно. Трассы и широкие проспекты украсят яркие растения-одногодки, которые цветут почти полгода. Это агератум, петуния, целозия, львиный зев, колеус и другие цветы.

В парках и скверах высадят многолетние растения. Цветут они не так долго, зато у них красивая декоративная листва. Например, в парке "Европейский" можно будет встретить кровохлебку, лаванду, эхинацею, бадан, котовник, астру кустарниковую, очиток.