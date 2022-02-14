Во вторник жители 17 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 15 февраля, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Спиртзаводская, 1, 3, 5, 7, 10-12; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4, 3а. Воду подвезут к дому №53а по улице Депутатская.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Одесская, Станционная, Одоевского, 3, 5; Рыбалко, 8; Задорожная, 24, а также частного сектора: улицы Винницкая, Задорожная, Рыбалко, Харьковская, Подсобное хозяйство, Садовая, Шахтерская, Пригородная. Подвоз воды организуют по адресам: улицы Пригородная, Одоевского, 5, Одесская, 12.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, дополнительную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.