В Липецке в районе ЛТЗ пропали школьники 10 и 11 лет

В Липецке пропали школьники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ищут 10-летнего Александра Романова и 11-летнего Степана Алексахина. Мальчики пропали в этот понедельник, 14 февраля, около 16.30 в районе улицы Ильича.

Приметы Александра: рост 154 сантиметра, крупного телосложения, светло-русые волосы.

Был одет: серо-красная куртка, красная шапка с белой надписью.

Приметы Степана: рост 154 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, темно-серые глаза.

Был одет: куртка осенняя до середины бедра, серо-зелено-синяя с желтыми вкраплениями, черная шапка с белым значком, серые штаны, черно-синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел ребят или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, электронная почта: ppdlip@mail.ru