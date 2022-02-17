Липецкие хоккеисты умудрились проиграть в Череповце, ведя в счете 3:0

Липчане занимают девятое место в восточной конференции с 26-ю очками в активе. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня в рамках НМХЛ МХК «Липецк» проводил в Череповце повторный матч с местным «Металлургом».

Если днем ранее наши земляки одержали волевую победу (3:2), то теперь, наоборот, хозяева проявили незаурядную психологическую устойчивость. «Липецк» поднялся с колен, проигрывая в одну шайбу, а вот череповчане совершили настоящий подвиг, уступая по ходу встречи 0:3.

По разу хозяев льда огорчили Иван Бережной (12-я), Максим Карпушин (22-я) и Максим Бобров (27-я).

В течение девяти минут второго периода хозяева выправили ситуацию, а на 46-й минуте победную точку поставил Никита Градобитов.

После сегодняшней игры дня липчане занимают девятое место в восточной конференции с 26-ю очками в активе. Ближе всего к нам располагаются саратовский МХК «Кристалл» (34) и череповецкий «Металлург» (35).

Теперь 20 и 21 февраля подопечные Сергея Рыбина проведут две гостевых встречи с «Тверичи-СШОР». Первая начнется в 13:00, вторая – в 19:00.