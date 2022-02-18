Больше трети проверенных водителей автобусов в Липецке игнорируют ПДД

Проверки автобусов в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Массу нарушений показали сплошные проверки общественного транспорта в Липецке. Автоинспекторы следили за водителями автобусов в течение двух дней – наблюдали за поведением водителей на дорогах, в салоне, обследовали состояние самого транспорта и наличие документов. Также с помощью приборов измеряли выбросы выхлопных газов, люфт рулевого колеса и длину тормозного пути.

Всего проверили 343 автобуса на маршрутах, итог – 153 нарушения. Поданным пресс-службы ГИБДД региона, водители автобусов не пропускали пешеходов, не пристегивали ремни безопасности, игнорировали правила перевозки пассажиров. У некоторых автобусов не было техосмотра, 14 машин выходили на рейс с техническими неисправностями. Один автобус вообще оказался не зарегистрирован.

К административной ответственности привлекли 8 должностных лиц и выдали предписания.