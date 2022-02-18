За день липчане отдали мошенникам больше двух миллионов рублей

Только за один день мошенники, в основном «банковские», выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей. Самую большую сумму почти 1.5 млн отдал 56-летний мужчина, который накануне продал недвижимость в другом регионе и ему позвонили «сотрудники службы безопасности банка». Липчанину было, что терять, поэтому он поверил аферистам и перевел деньги на «безопасные» счета.

31-летней липчане «банковские работники» звонили каждый день в течение пяти дней, переключали на специалистов и консультантов и убедили перевести 370 000 рублей. Помимо этого, 20-летняя девушка в надежде на легкий доход лишилась 34 000 рублей, а 42-летняя женщина заплатила за несуществующую одежду в интернете.

Снова не обошлось без любителей «клубнички». 46-летний мужчина оставил заявку на сайте интимных услуг и заплатил мошенникам за продажную любовь 289 000 рублей.