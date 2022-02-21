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Общество21 февраля 2022 11:33

В Липецке на карантине находятся школьники из 11 классов

Болеют 3,5 тыс. детей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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С карантина вышли все школы Липецка, но некоторые классы продолжают находиться на дистанционном обучении

С карантина вышли все школы Липецка, но некоторые классы продолжают находиться на дистанционном обучении

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот понедельник, 21 февраля, все школы, где был карантин, вернулись к очному обучению. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на дистанте остаются 11 классов из 8 школ города. Карантин вводится если в классе заболело больше 20% ребят.

На больничном находятся около 3,5 тыс. детей - 6,1% от общего количества школьников в областном центре. Также болеют 155 учителей или 5,1% педагогического состава. В детских садах эпидемиологическая ситуация остается стабильной. При этом в 8 школах каникулы. А в 15 образовательных учреждениях для первоклашек устроили дополнительные каникулы.

Напомним, что родители могут по собственному желанию перевести своих чад на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу.