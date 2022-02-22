Более 12 000 человек заболели ОРВИ в Липецкой области за неделю

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 14 по 20 февраля, в Липецкой области ОРВИ заболели 12005 человек. Случаев гриппа не регистрировали. В целом по официальным данным по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости по ОРВИ в Липецкой области снизился на 19%. При этом процент взрослого населения среди заболевших возрос с 41 до 61% – это связано с COVID-19.

Больше половины от общего числа заболевших за неделю приходится на областной центр – в Липецке ОРВИ заболели 7894 человек, что на 22.6 % больше, чем на за неделю до этого. На данный момент в регионе по большей части циркулируют риновирусы и РС-вирусами, а также вирусы парагриппа. Гриппа нет.