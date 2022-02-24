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Происшествия24 февраля 2022 8:44

За ночь в Липецке сгорели два автомобиля – «Лексус» и «Шевроле»

Машины полыхали в разных районах города
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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"Лексус" сгорел на улице Советской

"Лексус" сгорел на улице Советской

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Минувшей ночью, 23 февраля, в Липецке произошли сразу два пожара с иномарками. На улице Механизаторов загорелся «Шевроле Лачетти». Машину тушили два отделения пожарной охраны. Спасти ничего не удалось. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил все сгораемые элементы автомобиля.

Выгорели моторный отсек и салон

Выгорели моторный отсек и салон

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Параллельно с этим пожаром на Советской улице вспыхнул «Лексус РХ 270». Здесь также работали два отделения пожарной охраны. В дорогом автомобиле сгорели моторный отсек и салон.

"Шевроле" полыхал на улице Механизаторов

"Шевроле" полыхал на улице Механизаторов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, ни в одном из автопожаров люди не пострадали, в причинах сейчас разбираются эксперты.

А вот в пожаре в частном доме села Введенка Хлевенского района, который также случился ночью, погиб человек. Дом сгорел полностью. Всего за сутки в Липецкой области зарегистрировали 7 пожаров.