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Общество1 марта 2022 16:49

Клиенты попавших под санкции банков не смогут использовать ApplePay, GooglePay для оплаты проезда в Липецке

Отдельно картами всех банков в транспортных терминалах расплачиваться можно
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В управлении дороги и транспорта Липецкой области прокомментировали ситуацию с оплатой проезда через терминалы в автобусах. В ведомстве заверили, что все платежные банковские карты работают и будут работать на транспортных терминалах на всей территории региона.

Однако клиенты попавших под западные санкции банков не смогут воспользоваться сервисами ApplePay и GooglePay для оплаты проезда в Липецке. При этом контактная и бесконтактная оплата картами этих банков доступна. Отдельно карты «Сбербанка» продолжают работать с указанными системами.