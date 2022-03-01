Клиенты попавших под санкции банков не смогут использовать ApplePay, GooglePay для оплаты проезда в Липецке

В управлении дороги и транспорта Липецкой области прокомментировали ситуацию с оплатой проезда через терминалы в автобусах. В ведомстве заверили, что все платежные банковские карты работают и будут работать на транспортных терминалах на всей территории региона.

Однако клиенты попавших под западные санкции банков не смогут воспользоваться сервисами ApplePay и GooglePay для оплаты проезда в Липецке. При этом контактная и бесконтактная оплата картами этих банков доступна. Отдельно карты «Сбербанка» продолжают работать с указанными системами.