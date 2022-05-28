Предпринимательница из Липецка из-за трудностей в бизнесе тайно оформила на клиентов кредиты

Липецкую предпринимательницу подозревают в мошенничестве Фото: Юлия КЛЮЕВА

Предпринимательницу из Липецка подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, с ноября 2021 года по февраль 2022 года женщина оформляла кредитные договоры на клиентов, которые ранее покупали у нее товары быта. Они это делали через рассрочку или в кредит, поэтому у злодейки оставались их персональные данные.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, аферистка получила 272 630 рублей. Липчанка пояснила, что пошла на преступление из-за трудного финансового положения - в бизнесе начались проблемы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. На время предварительного следствия женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.