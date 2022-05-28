Делегацию на юбилейный ПМЭФ-2022 из Липецкой области возглавит Игорь Артамонов

Делегацию из Липецкой области на ПМЭФ-2022 возглавит губернатор региона Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Северной столице 15 июня стартует юбилейный ПМЭФ-2022. На Петербургский международный экономический форум отправится, в том числе, делегация из Липецкой области. Возглавит ее губернатор региона Игорь Артамонов. Напомним, форум продлится до 18 июня.

Треки деловой программы традиционно посвятят вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Участники не только обменяются опытом, но и обсудят вызовы, с которыми приходится сталкиваться России.

Кстати, форум пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Всем участникам нужно будет пройти ПЦР-тестирование не ранее, чем за сутки до прибытия на площадку. Отрицательный результат активирует доступ на мероприятия по аккредитационному бейджу. Он будет действителен двое суток.