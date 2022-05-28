Около тысячи пограничников прошли по улицам Липецка в свой праздник

В Липецке празднуют День Пограничника Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 28 мая, в Липецке отмечают День пограничника. Череда мероприятий началась с митинга на площади Героев. Протоиерей Николай отслужил молебен, а после липчане и руководители города почтили память погибших воинов минутой молчания. Собравшиеся возложили цветы к обелиску у Вечного огня.

Далее колонна пограничников двинулась по улицам областного центра к одноименному скверу. В шествии участвовали около 1000 человек.

- Сегодня в нашей стране замечательный праздник, - произнес председатель городского Совета ветеранов Виктор Долгих. - Мы отдаём дань уважения россиянам, которые не жалели жизней, защищая Родину. Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба.

В сквере Пограничников горожане возложили цветы к памятнику. Ветераны пограничных войск подготовили праздничную программу.