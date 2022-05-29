Сбер снижает ставки по потребительским кредитам до 15,9% и до 10,9% по ипотеке

С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май.

Снижение ставок по потребкредитам составило 2 процентных пункта — таким образом, в целом за май ставки снизились уже на 4 процентных пункта.

Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых — она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке.

По ипотеке снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. Общее снижение ставки по ипотеке в мае составило более 5 процентных пунктов.

Ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых. Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов. Мы рады, что кредиты с каждым днём становятся доступнее людям, ведь это позволяет нашим клиентам эффективнее решать различные вопросы с привлечением заёмных средств. Уверен, что такая мера поможет большему числу людей улучшить жилищные условия, а также станет дополнительным стимулом для экономики, в том числе для жилищного строительства».