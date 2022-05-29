Жители 11 улиц Липецка останутся без воды 30 мая

30 мая более десятка улиц останутся без воды. С 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» будет проводить ремонт сетей. На этот период краны пересохнут по адресам:

- ул. Гришина, 6, 10, 12, 13, 21, 21ст.1, 23, 25, 17, 19;

- ул. Фадеева, 2, 5, 9, 10, 11, ст.7а, 12, 14;

- ул. Фестивальная, 10, 10а, вл.10б, вл.10б к1, 13, 15, 14, 16а, 18, 18а;

- ул. Лесная, 1, 3;

- ул. Фанерная, 5, 5ст4, 2, 4;

- ул. Рабочая, 8, 8а, 8б, 22, 22б, 22а, 22в, 22г;

- ул. Металлургов, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, вл.8, 22;

- ул. 9-го Мая, 28;

- ул. О. Дундича, 29а, 29, 3;

- частный сектор: ул. Гастелло; ул. Солидарности

Подвоз воды - ул. Фадеева, 2. Справки по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 30 мая пройдут работы на электрических сетях. Из-за этого с 9:00 до 17:00 под ограничения попадут следующие адреса:

- ул. Крайняя (Подгорное) 1, 2, 3, 5, 7, 9;

- Поперечный проезд, 3а;

- ул. Прудная, 1.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.