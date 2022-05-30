Запрет на работу липецкого аэропорта продлили до 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничение также касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Воронежа, Ростова-на Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет на полеты ввели с начала спецоперации на Украине - 24 февраля. В последний раз о продлении ограничений сообщали 24 мая. Предполагалось, что они будут действовать еще неделю.