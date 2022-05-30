Подземный переход на площади Металлургов закроют на неделю

Подземный пешеходный переход на площади Металлургов закроют на неделю. Об этом сообщила администрация Липецка.

Облицовка стен объекта находится в аварийном состоянии. Поэтому в управлении главного смотрителя решили демонтировать плитку, которая может упасть. Работы планируют провести с 30 мая по 5 июня. На это время переход закроют.

Также в управлении пояснили, что в этом году планируют провести обследование, определить объемы работ и их стоимость. Следующий этап - подготовка проектно-сметной документации. Если удастся получить дополнительное финансирование, ремонт может быть проведен в 2023 году.

На время ограничений липчанам придется пользоваться наземными «зебрами» в районе дома №5 по улице 9 Мая, а также трамвайных остановок «Площадь Металлургов» и «Новое заводоуправление».