В Задонске выступят артисты липецкого Дома музыки

Липецкий Дом музыки устроит концерт «Сказание о граде Великом Китеже и о тихом озере Светояре» в задонском Центре культуры и досуга (ул. Коммуны, 17) 11 июня в 14.00.

В программе примут участие коллективы Дома музыки - симфонический оркестр и камерный хор, камерный хор им. С. В. Рахманинова (Тамбов). Солист - лауреат Всероссийских и международных конкурсов Татьяна Жигарева (флейта). Также прозвучат произведения Сергея Василенко - «Хоровод» из сюиты «В солнечных лучах», ор. 17, «Весной», сюита для флейты и камерного оркестра, ор. 138, «Сказание о граде Великом Китеже и о тихом озере Светояре». Дирижер программы - заслуженный артист России Владислав Булахов.

Концерт пройдет в рамках проекта «Сергей Никифорович Василенко. Оживляя легенду», который реализуется липецким Домом музыки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.