Дело о ДТП, в котором погиб липецкий полицейский, передали в суд

Фото с места ДТП. Сайт СУ СКР по Липецкой области.

Чаплыгинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего автомобилиста. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего.

СУ СКР по Липецкой области установило, что днем 31 декабря 2021-го на трассе «Чаплыгин – пос. Лев Толстой» случилось ДТП с участием трех машин. 30-летний водитель «девятки» начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна. Кроме того, мужчина ехал почти 90 км/ч по мокрой и скользкой дороге. В результате при возвращении в свою полосу водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем «ГАЗель». О удара грузовик вылетел на встречку и столкнулся с «Тойотой» под управлением оперативного дежурного межмуниципального отдела МВД «Данковский». Получивший травмы майор полиции скончался на месте. Двух пассажиров «девятки» госпитализировали, а после оказания помощи их отпустили домой.

- Вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы были проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - добавили в СУ СКР по Липецкой области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.