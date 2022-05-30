Более 4,5 тысяч выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ по русскому языку 30 мая

Фото: управление образования и науки Липецкой области Фото: Предоставлено

30 мая липецкие одиннадцатиклассники сдают первый обязательный экзамен по русскому языку. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, на ЕГЭ в этот день подали заявку 4598 выпускников. Итоговая аттестация проходит в 46 пунктах проведения, из них 14- на дому.

Традиционно за экзамен по русскому языку одиннадцатиклассники региона получают наибольшее количество баллов (24-26 % высокобалльники от 80-100 баллов).

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Время выполнения - 3 часа 30 минут.

Результаты ЕГЭ ребята узнают не позднее 17 июня. Следующим станет экзамен по профильной математике. Он пройдет 2 июня.