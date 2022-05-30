На липецкой трассе иномарка слетела в кювет и перевернулась: водитель погиб

Смертельная авария произошла 29 мая в Тербунском районе. Около половины первого ночи на трассе «Тербуны-Набережное-Волово» 40-летний водитель «Форда Фокус» не справился с управлением, и машина слетела с дороги. Затем авто перевернулось. Как сообщили в региональном УМВД, от полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой.

Еще одна авария случилась в этот же день в Липецком районе. В 15:30 в селе Частая Дубрава 18-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи. Пострадал 16-летний пассажир, его госпитализировали.

Сутками ранее в Измалковском районе на автодороге «Орел-Тамбов» в ДТП попала 64-летняя женщина. Она ехала на «Датсуне» и не рассчитала скорость. Пенсионерка потеряла контроль над машиной и тоже слетела с дороги, а затем врезалась в опору ЛЭП. В результате женщина получила телесные повреждения и попала в больницу.