Школьник из Липецка стал одним из лучших айтишников России

Старшеклассник из Липецка Андрей Кузнецов стал призером престижного турнира по машинному обучению Data Fusion Contest 2022. Как сообщили в городской администрации, школьник занял третье место и получил призовые 200 тысяч рублей. Кроме того, организатор турнира дополнительно отметил неординарные способности Андрея и предоставил ему грант на обучение в Высшей школе экономики.

Андрей Кузнецов отличился в главной задаче соревнований – Matching. Участники должны были освоить на практике слияние массивов синтетических данных, чтобы научиться угадывать одних и тех же клиентов по их поведению в двух совершенно разных сферах. Всего было представлено 3119 решений от 84 команд.

Андрей Кузнецов учится в лицее № 44 и является воспитанником Кванториума. С начальной школы занимается математикой и информатикой, с восьмого класса – интересуется искусственным интеллектом.