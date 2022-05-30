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Общество30 мая 2022 12:08

Школьник из Липецка стал одним из лучших айтишников России

Андрей Кузнецов стал призером престижного турнира по машинному обучению Data Fusion Contest
Анна ГРЕБЕНКИНА

Старшеклассник из Липецка Андрей Кузнецов стал призером престижного турнира по машинному обучению Data Fusion Contest 2022. Как сообщили в городской администрации, школьник занял третье место и получил призовые 200 тысяч рублей. Кроме того, организатор турнира дополнительно отметил неординарные способности Андрея и предоставил ему грант на обучение в Высшей школе экономики.

Андрей Кузнецов отличился в главной задаче соревнований – Matching. Участники должны были освоить на практике слияние массивов синтетических данных, чтобы научиться угадывать одних и тех же клиентов по их поведению в двух совершенно разных сферах. Всего было представлено 3119 решений от 84 команд.

Андрей Кузнецов учится в лицее № 44 и является воспитанником Кванториума. С начальной школы занимается математикой и информатикой, с восьмого класса – интересуется искусственным интеллектом.