По закону в Международный день защиты детей не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

1 июня в Липецкой области запретят продажу алкоголя. Как сообщили в городском управлении потребительского рынка такая мера принимается согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». В соответствии с законом 1 июня, в Международный день защиты детей, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Тем временем в региональном УМВД рассказали, что с января по апрель 2022-го полицейские изъяли почти 200 литров контрафактного алкоголя в Липецкой области. Также на незаконную торговлю палеными напитками жаловались и сами липчане. В органы поступило 26 обращений от жителей региона. Подтвердилось каждое третье.

Сообщить о незаконной продаже спиртного, в том числе несовершеннолетним, можно по телефону 8(4742) 36-91-60 или 02.