В Студеновском карьере Липецка пройдет трейловый забег

Забег по пересеченной местности пройдет в Студеновском карьере Липецка 4 июня. Как рассказали в правительстве области, этот трейл сочетает в себе элементы кросса и горного бега. В Студеновском карьере есть и перепад высот, а тропы для бега выбраны с учетом естественного природного ландшафта.

Организаторы считают, что спортсмены смогут насладиться не только необычным рельефом, но и удивительными видами. Трасса пролегает в чаше карьера и стелется вдоль многометровых терриконов.

На выбор участникам будет предложено три дистанции – 5, 10, 15 км. Старт забега в 15-00. Зарегистрироваться на забег можно в группе мероприятия по ссылке.