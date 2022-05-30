В Липецке осудят банду узбеков за сбыт пяти килограммов наркотиков

Прокурор области направил в суд уголовное дело по обвинению семи граждан Узбекистана. Они проходят по статьям «Участие в преступном сообществе (преступной организации), а «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере». Расследованием занимались следователи УФСБ по Липецкой области.

Выяснилось, что банда сбывала запрещенные вещества на территории Липецкой, Тамбовской, Орловской, Воронежской и других областей. А координирующий центр находился в Ельце. С февраля по март 2021 года узбеки совершили не менее девяти особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В частности, «закладчики» сбыли ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) в Твери – 682,46 грамма; в Тамбове – 411,2 грамма; в Орле – 567,09 грамма; в Воронеже – 166,9 грамма; в Домодедово Московской области – 303,61 грамма; в Липецкой области – 2717,23 грамма. Всего почти 5 кг наркотиков.

Как отметили в областной прокуратуре, за участие в преступной группировке иностранцам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей. А за сбыт наркотиков - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до одного миллиона.