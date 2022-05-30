Сквер Героев Чернобыля в Липецке благоустроят до конца лета

Фото: сайт администрации Липецка. Фото: Предоставлено

Сквер Героев Чернобыля должны благоустроить до конца лета. Сообщила пресс-служба администрации Липецка 30 мая. Преображение аллеи, которая соединяет улицу Папина и проспект Победы, стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и горожанам, проголосовавшим за этот объект на онлайн-платформе.

В сквере героев Чернобыля уже завершены все демонтажные работы: убрали старые лавочки, урны, сняли тротуарную плитку, срезали асфальт. Теперь рабочие заливают бетоном основание новой подпорной стенки возле постамента и устанавливают бордюры.

По проекту подрядчику предстоит заасфальтировать дорожки сквера, установить 28 опор освещения с двумя светильниками на каждой, а также разбить клумбу с многолетними цветами перед памятником липчанам – ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Работы должны закончить до конца лета.

В мэрии также отмечают, что 30 мая - последний день голосования за территории, которые могут преобразиться в следующем году. Чтобы проголосовать, нужно перейти по ссылке и авторизоваться через Госуслуги.