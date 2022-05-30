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Общество30 мая 2022 13:55

Жителя Липецкой области осудят интимную связь с 14-летней девочкой

О преступлении стало известно, когда школьница встала на учет по беременности
Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Добринского района. Его обвиняют в интимной связи с девушкой, которая не достигла 16 лет.

Правоохранители выяснили, что молодой человек знал о возрасте своей избранницы, но все-равно вступил с ней в сексуальные отношения в ноябре 2021 года. О преступлении стало известно, когда 14-летняя школьница встала на учет по беременности в районную больницу.

Как отметили в региональном СУ СКР, в ходе расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления. Материалы дела передали в суд. За подобную половую связь жителю Липецкой области грозит наказание до четырех лет лишения свободы.