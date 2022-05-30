Пьяный рецидивист укусил липецкого полицейского за ногу

Инцидент произошел утром 23 мая у жилого дома по улице Неделина в Липецке. Пьяный мужчина вызвал подозрение у сотрудников полиции. При проверке причастности его к распространению «закладок» подозреваемый попытался скрыться. Когда правоохранители задерживали беглеца, тот укусил за ногу старшего лейтенанта. Следователи возбудили уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти

- За защитой своих прав и интересов полицейский обратился в следственные органы. Вину в совершении преступления фигурант признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверяются следственным путем, - отметили в региональном Следственном управлении Следственного комитета. - Проводятся необходимые судебные экспертизы, сбор доказательственной базы. Допрашиваются очевидцы произошедшего.

Силовики уже установили, что подозреваемый был неоднократно судим за мошенничество, грабежи и разбой. В мае этого года освободился из мест лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция вменяемой фигуранту статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.