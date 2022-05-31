31 мая часть липчан останется без воды и электричества

Фото из архива Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

31 мая из-за ремонтных работ на сетях «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды. Как сообщили в администрации города, краны пересохнут с 10:00 до 20:00 по адресам:

- пл. Мира, 1, 1а, 1б, 1в, 1г;

- ул. Спиртзаводская, 4, 1, 3, 5, 7, 11, 10, 12;

- пр. Осенний, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14;

- ул. Инженерная, 3, 5; 5а;

- З. Космодемьянской, 1, 3, 3а, 1а;

- ул. Фурманова, 23а, 32, 34, 41, 43, 23/3, 36а, 37, 45, 27, 44, 59б, 59в, 53, 53а, 30а, 54, 2б, 1а, 1в, 1б, 1г, 1д;

- частный сектор: ул. Зареченская, ул. Земная, ул. Фурманова, ул. Дорожная, ул. Кленовая, Лесопарковое хозяйство.

Подвоз воды - ул. Спиртзаводская, 1.

- ул. Базарная, вл.1а, 3, 3а, 3б, 7в;

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а;

- частный сектор: ул. Почтовая, пер. Сырский.

Подвоз воды - ул. Базарная, 3а.

- частный сектор: ул. Пестеля, пер. Макаренко, ул. Рылеева, ул. Бескрайняя

Подвоз воды будет организован по указанным улицам.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также во вторник пройдут работы на сетях электроснабжения. Электроэнергии не будет с 09:00 до 17:00 по улицам: Станционная, Одесская, Заводская, Крайняя 1,3,5,7,9,11; Энергостроителей 5, 14; Депутатская, 94.

Справки по номеру 8-800-220-0-220.