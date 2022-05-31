Анимационное шоу, чемпионат чтецов и арт-объект «Солнце добра»: программа мероприятий ко Дню защиты детей в Липецке

Международный день защиты детей отпразднуют в Липецке 1 июня. Администрация города опубликовала программу мероприятий, которые подготовили парки, дома культуры, библиотеки и другие учреждения.

Большой подарок ждет гостей контактного зоопарка «Наша ферма» в парке Победы. Для ребят младше 14 лет вход будет свободным. С одним взрослым допускается не более трех детей. В праздничная программа начнется в 17.30 на площади парка.

В детском парке «Сказка» в 14.30 стартует городской праздник «Первый день лета – праздник солнца и света!», в 17.00 - программа от академии «Р.И.Т.А.».

Нижний Парк приглашает в 17.00 на городской праздник «Сказка в городе», Быханов сад - в 18.00 на семейно-анимационную программу «Мир детства».

В парковой зоне «Рудничный» (Ударников, 13) в 16.00 развернется семейная анимационная программа от «LIZI SHOW» и ДК «Рудничный» - «Веселая карусель».

День завершится в 18.00 на Липецком Городище - здесь состоится показ мультфильма «Пчелка Майя: Медовый движ».

Не остались в стороне от празднования и библиотеки. В Централизованной библиотечной системе стартует Чемпионат читающих детей. Принять участие в соревновании могут дети двух возрастных категорий: 5-10 лет и 11-15 лет.

Дети, которые захотят побороться за звание самого читающего, получат специальную карточку. За каждую прочитанную книгу ребятам будут выдавать стикеры, которыми они заполнят «полки» на своих картах.

Большой праздник ждет гостей в детской библиотеке им. Пришвина. В 10.00 здесь начнется интерактивная программа «Сто фантазий в голове». В 12.00 откроется фотовыставка, подготовленная при участии Гильдии межэтнической журналистики.

Повеселиться можно будет и на площадях перед Домами культуры. В 11.00 гостей ждет программа «Праздник детской улыбки» возле ДК «Матыра» (Энергостроителей, 5а), в 14.00 - перед филиалом ДК (Писарева, 16). В 18.00 на улице Энергостроителей начнется концерт творческих коллективов «Матыры».

Дом культуры «Рудничный» тоже зовет юных зрителей. В 15.00 начнется программа на площади у филиала ДК (Одоевского, 10), в 17.00 липчан соберет праздник на Ударников,13.

Кроме того, в Липецком историко-культурном музее состоится творческая интерактивная программе «В круге добра». Мероприятие проведет педагог и художник Ольга Фомкина, автор детской выставки «Пусть будет жизнь», расположенной вдоль музейной лестницы. В ходе интерактивной программы юные посетители создадут арт-объект «Солнце добра». В каждом лучике ребята нарисуют свои авторские композиции. Далее все рисунки-лучики скрепят в одну живую картину. Начало в 17.00.