В Липецке неработающий рецидивист угнал иномарку у пенсионера

Неработающий рецидивист из Липецка угнал иномарку у пенсионера. Как рассказали в региональном УМВД, в период с 24 по 29 мая от дома по улице Можайского исчез «Хендай Солярис». Он принадлежал 61-летнему горожанину. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен неработающий и ранее судимый 42-летний житель областного центра. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье неправомерное завладение автомобилем. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

А в Измалкове оперативники раскрыли кражу мотоцикла стоимостью 28 000 рублей. Транспорт похитили с перекрестка улиц Островского - Железнодорожной 24 мая. Мотоцикл принадлежал 48-летней местной жительнице, но пользовался им ее совершеннолетний сын. В тот день он поехал в райцентр. Добравшись до железнодорожного перехода, молодой человек оставил транспорт и пошел в аптеку. В это время мимо стоянки проходил 20-летний парень. Он увидел мотоцикл с ключом в замке зажигания и решил на нем доехать до дома. Но задумка не увенчалась успехом: по дороге транспорт сломался. Тогда подозреваемый бросил его в кусты и скрылся. Полицейские вычислили преступника, транспорт изъяли. В отношении 20-летнего неработающего и ранее судимого за кражу местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.