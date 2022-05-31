KION предоставит липчанам бесплатный доступ

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Ко Дню Защиты детей подписка «Детство» онлайн-кинотеатра KION, входящего в экосистему МТС, и сервис безопасности для родителей «Где мои дети», объединяются в общей акции. По промокоду KIONDETI можно получить доступ к подписке сразу на оба сервиса для новых и уже существующих пользователей.

Специальная подписка «Детство» в онлайн-кинотеатре KION — это более 300 отечественных и зарубежных фильмов и анимации для детей и их родителей; удобный и безопасный детский профиль и высокое качество изображения HD и 4K. С подпиской «Детство» родители могут не беспокоиться: весь взрослый контент будет защищен паролем. Активировать промокод на подписку «Детство» в онлайн-кинотеатре KION можно здесь.

Сервис «Где мои дети» — это мобильное приложение с тремя миллионами пользователей по всему миру, которое позволяет родителям просматривать историю перемещений ребенка, отправлять громкий сигнал на телефон ребенка (если он потерял телефон в беззвучном режиме или забыл включить звук), смотреть статистику использования приложений на смартфоне, получать уведомления, когда ребенок покинул детскую площадку или школу и многое другое.

По промокоду KIONDETI первые 30 дней подписки на онлайн-кинотеатре KION будут бесплатными, далее будет действовать детский тариф — 49 рублей в месяц вместо 199 рублей. Сервис «Где мои дети» в первые 30 дней можно подключить за 1 рубль, а далее за 149 рублей в месяц вместо стандартной стоимости (169 рублей).

Предложение доступно абонентам любых операторов мобильной связи. Участвовать в акции могут как новые, так и существующие подписчики онлайн-кинотеатра. При этом у абонентов МТС есть бонус — при просмотре KION в сети МТС мобильный трафик не расходуется. Воспользоваться предложением можно в период с 26 мая по 30 июня 2022 года.

Воспользоваться предложением и узнать подробную информацию можно по ссылке: https://gifts.findmykids.org/kion_both

Фото предоставлено.