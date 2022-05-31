В Липецке появятся граффити в честь специальной военной операции на Украине

Очередная сессия липецкого горсовета прошла 31 мая. Как рассказали в пресс-сдужбе мэрии, парламентарии рассмотрели материалы городской комиссии по увековечению выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов.

Так, в администрацию поступило ходатайство о присвоении улицам имен липчан-фронтовиков. Это Герои Советского Союза Валентина Гризодубова, Александр Кириллов, Борис Голубовский, а также участник битвы за Москву, Ржево-Вяземской и Смоленской операций Владимир Бычков. Улицы липчан-фронтовиков, образованных в результате утверждения проекта межевания территории, появятся в районе Опытной станции.

Также в ходе заседания обсудили увековечение памяти участников специальной военной операции на Украине.

- Было предложение о создании граффити на городских зданиях в поддержку российских войск. По представлению председателя горсовета или мэра города такая возможность есть, ждем предложений от инициативных липчан, - отметил председатель горсовета Александр Афанасьев.