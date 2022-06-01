Дороги рядом с многоэтажками Липецка отремонтируют к концу осени

В Липецке начали приводить в порядок дороги рядом с многоэтажками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик уже приступил к работам. Ожидается, что в течение лета и осени покрытие проездов восстановят почти в каждом пятом дворе.

Согласно контракту, специалисты срежут поврежденные участки и восстановят асфальтобетонное покрытие. От методов работы – устранение ям, работа «картами» или струйно-инъекционные методы – будет зависеть финальный объем приведенного в порядок асфальта. Можно убрать почти 19 тысяч квадратных метров выбоин или восстановить более 12 тысяч квадратных метров покрытия комплексно с заменой основания. Способ ремонта подрядчик будет определять для каждой конкретной территории.

Во дворе дома Калинина, 1б работы уже завершили. С помощью «больших карт» рабочие срезали около 500 квадратных метров старого покрытие и уложили новое. В районе дома №5/2 по улице Семашко 31 мая устранят ямы горячим асфальтом. Также в планах рабочих до конца недели ремонт проездов у домов №2 по улицам Яна Берзина и Вермишева.

В горадминистрации уточнили, что после сбора заявок объехали все адреса. И выявили 50 самых проблемных мест. После того, как их отремонтируют чиновники сформируют новый список. Программу по ремонту дворовых проездов в Липецке запустили впервые в этом году. 20 миллионов рублей на нее выделили из регионального бюджета. Ожидается, что кампания станет ежегодной.