Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Липчанин ответит в суде за убийство соседа из-за ревности. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным регионального СУ СКР, около полуночи 3 апреля обвиняемый надел резиновые перчатки, взял два ножа и отправился к 37-летнему знакомому. Накануне вечером знакомые вместе выпивали. Однако ночной поход в гости носил совершенно другой характер. Липчанин задумал убийство. Не подозревавший ничего сосед впустил товарища в дом, а сам отправился принимать ванну. Именно там обидчик и нанес ему 16 ножевых ранений. После чего добил истекавшего кровью мужчину кулаками и рукояткой ножа. Убедившись в том, что знакомый не подает признаков жизни, обвиняемый покинул его квартиру. Переоделся, постирал одежду, а ножи выбросил. Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевший скончался в результате ранений грудной клетки, повреждения артерий и острой кровопотери.

Свою вину липчанин признал. На допросе он пояснил, что мотивом преступления стала ревность и неприязнь к потерпевшему. По словам обвиняемого, убитый не упускал возможности по разным поводам нанести ему побои.

– В рамках расследования особо тяжкого преступления следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, допрошены ключевые свидетели. Обнаруженные орудия преступления – ножи, которые обвиняемый, упаковав в полиэтиленовый пакет вместе с перчатками и бахилами, выкинул в заросли недалеко от места проживания, признаны вещественными доказательствами, – добавили в ведомстве.

Теперь липчанин ответит за содеянное в суде. Ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) предусматривает безальтернативное наказание - до 15 лет тюрьмы.