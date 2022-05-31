Санитарные врачи запретили купаться на трех пляжах Липецка

Санитарные врачи напоминают: купаться можно только в оборудованных для этого местах Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Санитарные врачи проверяют пляжи региона. Как сообщили в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, вместе с оценкой оборудования пляжей на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям проводится отбор и исследование проб воды и песка.

По данным на 31 мая, в ведомстве рассматривают пять заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места купания нормам. Однако трем откажут. На Центральном пляже, пляжах ЛТЗ и Свободный Сокол качество речной воды не отвечает требованиям. А вот пляж Задонска и пляж Галичья Гора получат разрешение.

Санитарные врачи напоминают липчанам, что купаться можно только в оборудованных для этого местах. Кроме того, нужно соблюдать следующие правила:

- не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах;

- помнить, что купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к аллергии, зуду, а при заглатывании - к возникновению острых кишечных заболеваний;

- не отдыхать на загрязненных берегах водоемов;

- не использовать для купания водоемы с загрязненной водой;

- не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды;

- не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей;

- не мыть автотранспорт на берегах водоемов;

- не выгуливать на пляжах и не купать собак.