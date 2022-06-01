Кому в Липецке отключат электричество и воду 1 июня

Фото из архива Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

1 июня из-за проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничит подачу воды. С 10:00 до 20:00 ее не будет по адресам:

- частный сектор: ул. Малиновая, ул. Грушевая, ул. Ромашковая; ул. Васильковая; ул. Земляничная; ул. Сливовая; ул. Славянская; ул. Абрикосовая; ул. Папанина; ул. Ануфриева; ул. Знаменская; ул. Барабанщикова, пер. Жасминовый; проезд Каштановый; ул. Надежды ул. Бахаева; ул. Басинского; ул. Красивая, ул. Полунина; пер. Виноградный.

Подвоз воды будет организован по адресу: по указанным улицам

- ул. Интернациональная, 35Б.

- ул. Тельмана, 88; ул. Вавилова, 117, 121; частный сектор: ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Щорса, ул. Гранитная, 2-я Гранитная, п-д Шишкина

- частный сектор: пер. Дружный, пер. Чистый, пер. Любимый, пер. Клеверный, пер. Усадебный.

Подвоз воды: ул. Вавилова, 121, ул. Интернациональная, 35Б, пер. Клеверный, 24.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также 1 июня пройдут работы на электрических сетях. С 09:00 до 17:00 без электричества останутся: ул. Гагарина; ул. Валентины Терешковой, 1/2, 1/1, 1/3, 3/2, 3/3, 3/1, 5/2, 5/3, 5/1; «Липецкгорсвет»; Частный детский сад «Ладушки»; МОУ ДО ДМШ № 5; Воронежское ш., стр. 6; ул. имени О. Городовикова; ул. Минская, 43, 44; ул. Рябиновая; ул. Медицинская, 24, 28, 26; ул. Ударников, 91; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Л.Толстого, 7, 9, 23а.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.