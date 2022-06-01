В Липецке на ремонт закрыли второй участок улицы Плеханова

31 мая на ремонт перекрыли движение на участке улицы Плеханова от Желябова до Гагарина. Как сообщили в администрации города, подъехать к домам, школе и другим зданиям, расположенным в зоне производства работ, можно по улицам Гагарина, Желябова, Интернациональная и Пролетарская.

Подрядчику предстоит срезать старый асфальт с дороги на втором участке и уложить два слоя нового полотна. Также здесь обновят покрытие и бордюры в пешеходных зонах. Демонтаж старой плитки на тротуарах практически завершен. Специалисты приступили к установке новых бортовых камней в районе улицы Желябова.

В управлении главного смотрителя отмечают, что на участке от площади Плеханова до улицы Желябова движение открыто. Здесь подрядчик нанес временную разметку: обозначил пешеходные переходы и разделительную линию. Завершаются и работы на тротуарах. Специалисты укладывают плитку возле здания областного управления соцзащиты и магазина «Эталон». На остальных участках покрытие полностью обновили. Позже рабочие заасфальтируют велодорожки по четной стороне улицы. Для них уже готово щебеночное основание.

Обновление улицы Плеханова должны завершить до 31 июля. На время ограничения движения разработаны новые схемы движения общественного транспорта.