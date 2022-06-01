Избили и утопили: двое липчан ответят в суде за зверское убийство 19-летнего знакомого

Фото: СУ СКР по Липецкой области. Фото: Предоставлено

Липецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей 20 и 23 лет. Их обвиняют в убийстве по предварительному сговору.

По данным регионального СУ СКР, вечером 4 апреля 2020-го пьяные приятели находились на остановке в районе 10 Шахты в Липецке. Там они поссорились с 19-летним знакомым и избили его. Не менее 30 раз они ударили парня кулаками и ногами по всему телу, в том числе и по голове. Все это происходило в присутствии очевидцев. Затем обвиняемые ответили знакомого к пруду недалеко от СНТ «Венера». На берегу они ударили его деревянной палкой по голове и утопили. А когда убедились, что парень мертв, скрылись с места преступления. Тело погибшего на следующий день обнаружил садовод, ехавший на велосипеде на дачу. Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевший скончался в результате утопления.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления 20-летний фигурант признал, в отличие от его подельника. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты очных ставок и других следственных действий, а также выводы судебных экспертиз, что позволило направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - отметили в ведомстве.

Санкция вменяемой фигурантам статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы - вплоть до пожизненного.