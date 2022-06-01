В Липецкой области за сутки три человека пострадали в ДТП

Фото: сайт УМВД по Липецкой области Фото: Предоставлено

В Липецкой области 31 мая в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Одна авария произошла в Данковском районе, в селе Теплое. По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся КамАЗом под управлением 27-летнего мужчины. Пострадали водитель инормарки и его 24-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

В тот же день случилось ДТП в Грязинском районе. На трассе Сухоборье (примыкание к автодороге Липецк-Усмань) 57-летний водитель Opel Astra съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадавшего водителя доставили в больницу.