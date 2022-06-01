Соглашение о сотрудничестве подписали Сбер и ЛГТУ

.

Инициативы будут направлены на повышение уровня юридической и финансовой грамотности, формирование позитивного образа предпринимателей и информированности в вопросах использования мер государственной поддержки.

Сбер в Липецкой области активно взаимодействует с 14 высшими и средними учебными учреждениями. Банк оганизует для студентов стажировку, лекции на темы финансовой грамотности, развития soft skills, кибербезопасности, цифровой трансформации и развития бизнес-старапов. Кроме того, ежегодно специалисты Сбера участвуют в работе аттестационных комиссий, выступают экспертами в различных мероприятиях, проводят для студентов тематические мастер-классы.

Алексей Колчин, управляющий Липецким отделением ПАО СберБанк:

«Сбер открывает большие возможности для старта и развития бизнеса. Совместная и скоординированная деятельность, закрепленная партнерским соглашением с ЛГТУ, поможет наиболее активным и целеустремленным студентам пробовать себя в роли предпринимателя еще в процессе учебы».

Сергей Кузенков, проректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»:

«Мы рады сотрудничеству со Сбером, который сегодня является не просто банком, а мощной высокотехнологичной компанией. На наш взгляд, компетенции и возможности Сбера открывают новые горизонты для развития наших студентов, их идей и проектов».